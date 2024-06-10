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【新品】ボッテガヴェネタ トライアングル ラバーベルト グリーン
商品番号 X34826298987
商品名

【新品】ボッテガヴェネタ トライアングル ラバーベルト グリーン
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 8,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガのアイコン、トライアングルのバックルがポイントのベルトです。長さは90㎝と95㎝があります。イタリアの直営店にて購入しました。付属品：保存袋素材：ポリウレタン100%カラー...グリーン
http://narcologia.ru/goods/plaque99507.html
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