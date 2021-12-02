BEYOND CLOSET Tシャツ　BTS JIN着用

サイズが合わず、出品します。(試着のみしました)タグは切ってしまいましたが、同封します。◆サイズM着丈73センチ肩幅60センチ胸囲136センチ袖丈24センチ※Mサイズですがとても大きいです。即購入 可お値下げ 不可



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