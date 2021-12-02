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BEYOND CLOSET Tシャツ　BTS JIN着用
商品番号 U12760324860
商品名

BEYOND CLOSET Tシャツ　BTS JIN着用
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズが合わず、出品します。(試着のみしました)タグは切ってしまいましたが、同封します。◆サイズM着丈73センチ肩幅60センチ胸囲136センチ袖丈24センチ※Mサイズですがとても大きいです。即購入　可お値下げ　不可
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