ベルルッティ マフラー ブルー系

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商品詳細
ベルルッティのマフラーです。国内正規品となります。ブルー系のデザインです。ベルルッティらしい、スマートで男らしいデザインとなります。色はブルー系です。サイズ縦約195cm横約62cm数回使用したのみで、状態の良い美品です。まとめ買い等によるお値引きも検討しますのでご連絡ください。なお、他のサイトでも出品しておりますので、出品取り消しとなる場合がありますことご承知ください。管理コード：17-12-22-11
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