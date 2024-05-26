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M\u0026M エムアンドエム MASSES マシス コラボ スナップバック キャップ
商品番号 H59253138054
商品名

M\u0026M エムアンドエム MASSES マシス コラボ スナップバック キャップ
ブランド名 エムアンドエム
特別価格 税込 6,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。自己紹介欄をお読みください。是非フォローお願いします！コメントなし即購入可能です！【ブランド名】M\u0026MエムアンドエムMASSESマシスOTTOボディーOTTOオットーコラボ別注【アイテム名】MASSESSNAPBACKBBCAPMASSESSNAPBACKBBCAPマシススナップバックベースボールキャップスナップバックキャップベースボールキャップロゴ帽子【説明】こちらはデザインも珍しく、かなり良いデザインかと思います！人気のY2Kやヴィンテージやオールドアイテムとの相性が良いです。80rや90sや古着やゆるだぼや古着女子やスポーツMIXや古着MIX、アウトドアMIXやビッグシルエットやオーバーサイズなど古着ファッションに合います。サイズが合う方でしたらメンズやレディース問わずユニセックスで着用可能です。【カラー】ブラック【表記サイズ】フリー【状態】中古品になります。主観では目立つダメージ、汚れは見当りませんが、多少の使用感、シワ等ははございます。必ず全て画像ご確認の上ご購入ください。中古品、古着、ヴィンテージにご理解ある方のご購入でお願いします。※シューキーパー、バッグスタンド、帽子のマネキンなどの備品は付属しません。【s.w.o管理番号1234】121121013223/10-111
http://narcologia.ru/goods/waveform74317.html
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