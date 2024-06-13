Paul Smith ポールスミス 牛革レザー ベルト メンズ(46/115)茶

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《商品名》美品◆PaulSmithポールスミス牛革レザーベルトメンズ(46/115)●商品詳細【状態】中古品/美品 綺麗 極上品 新品：未使用、試着のみ 10段階中位です。【色】ベルト：こげ茶 バックル：ブロンズ系【サイズ】46/115【素材】牛革レザー●実寸（素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。）総全長：120cm（バックル含む）バックルのみ：縦5cm×横6.3cmベルト幅：3.8cmベルト穴の数：5つバックルのピン先～ベルト穴まで【最短99cm～真ん中104cm～最長109cm】【普段、ウエストサイズが94～97cm位の方にお薦めです。】●付属品：無し※購入時期や、購入店、使用頻度など詳しいご質問にはお答えできないので、ご了承ください。●商品コメント正規品。 イタリア製。 状態は全体的に若干のみ使用感がある程度で、目立つような、擦れ傷、汚れ、歪みなどは無く、中古品としては状態も良くお勧めです。 使用上の不具合な点などは全くありませんので。