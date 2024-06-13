【新品未使用】カミーユフォルネ コンパクトウォレット

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ブランドカミーユフォルネ商品名コンパクトウォレットカラーブラック×グリーンサイズ95mm×90mm仕様紙幣用ポケット1カード用ポケット6素材ヴォーグレネ（仔牛革）アリゲーター（ワニ革）生産国フランス付属品箱、ポーチ、保証書（銀座本店）2022.3.26の天赦日、一粒万倍日、寅の日が重なる最高の日に、カミーユフォルネ銀座本店で購入したコンパクトウォレットです。アリゲーター革部分がグリーンのコンパクトウォレットは現在入手不可能です。グリーンはお財布としても縁起の良い色です。購入後使う事なく保管しておりましたが、この度出品致します。