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美品 限定値下 ☆ BOOK TOTE ☆ オブリーク スモール 極美品 ✨
商品番号 A45273986215
商品名

美品 限定値下 ☆ BOOK TOTE ☆ オブリーク スモール 極美品 ✨
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 33,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：36.5cmx28cmx17.5cmダストバッグ付きイタリア製付属品　保存袋、箱、レシート全体的に美品に見えます。中古品にご理解無い方や神経質な方はご購入をご遠慮ください.。
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