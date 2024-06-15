新品　シュプリーム/ニューエラ　チャンピオン　ボックス　ロゴ　supreme

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新品サイズ:73/4色:wheat/コムギシュプリームオンラインで購入新品・未使用2020年モデルボックスロゴコレクションとして保管※以下、コメントや購入前に必ず確認下さい※※コメント放置はやめて下さい。商品についてのコメント回答後は必ず返信の程よろしくお願い致します。確認出来たかや購入の意思があるのか不明で不安になります。フリマのため、コミュニケーションは大切だと思っています。※値下げ交渉する際は、コメントに必ず購入希望額を記載しするようにお願い致します。テンプレート文を使用されると、お互いの回答までに待ち時間がかかるため。基本的に値下げは検討させて頂きます。※値下げをご要望の方は…必ず！コメントでお願いします。メルカリの値下げ機能だけの交渉は致しません。値下げしても購入されない方が多いため…。※出品者希望額で無くて（交渉での値下げ）購入頂いた場合、商品内容に記載している発送日程でなく商品発送を送らして頂く場合いがあります。予めご了承ください。※包装はリサイクルを考慮して、製品とは別の製品の包装紙等にて発送する場合がございます。予めご了承下さい。※取引中のトラブル防止のため、必ずプロフィールをお読みになってから、ご購入の程よろしくお願い致します。