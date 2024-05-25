お得 ２本セット イタリアンレザー ベルト 牛革 本革 ブラック ブラウン

ご覧頂きありがとうございます。※フォロー割引致します。お気軽にコメントください。【シンプルなデザイン】シンプルなデザインでカジュアルからフォーマル、ビジネスなど様々なシーンで使用できます。天然素材（牛革）を使用しており経年変化により深みが増しあなただけの特別な素材へと進化します。【商品仕様】素材：本革（牛革）色：ブラック、ブラウン※２本セットサイズ：長さ１２５cｍ×幅３８ｍｍ×厚み３．５ｍｍ【ウエストサイズ】：ウエスト周りが105センチの方までご利用いただけます。サイズ調整：バックルのネジをドライバーで外して、お好みの長さにカットできます。【発送について】送料無料、ヤマト宅急便コンパクト※日時指定可能※入金確認後に詳細検品、梱包を行い2日以内に発送致します。【注意事項】お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#イタリアンレザー#ベルト#メンズベルト#ビジネス#カジュアル#牛革#本革#レザー



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