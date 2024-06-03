Famous フェイマス ソプラノウクレレ FS-11G アメリカンチェリー材

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2023年3月に京都市内の楽器店で購入し、３ヶ月ほど週３，４回のペースで30分程度ずつ練習していましたが、コンサートサイズに乗り換えて使用することがなくなったため出品することにしました。・保管していた部屋での喫煙はありません。ペットの在室もありません。・購入直後にウクレレ教室の先生に楽器のチェックをしていただき、特に問題がないことが確認できています。・素人検品ではありますが、出品直前のチェックでも目立つような傷や汚れは見つかりませんでした。・弦は購入時のままです。・ストラップピンを２箇所に付けています。・購入時に付属していたソフトケースをお付けします。【商品情報】 Famousフェイマス ソプラノウクレレFS-11G 国産 アメリカンチェリー材【限界価格に付き、値下げのオファー、コメントはご遠慮ください。】【発送について、日時指定のご希望があれば対応させていただきたいと思いますが、１週間以上先は設定できないようなのでご遠慮ください。】