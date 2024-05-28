【美品】ロンハーマン Ron Herman✖️ニューエラコラボキャップ　ブラック

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商品詳細
ニューエラとロンハーマン（RHC）とダブルネームのベースボールキャップです。数回着用しましたが、目立つ汚れ等はありません。カラー···ブラック形···ベースボールあくまでも中古品であることをご理解の上ご購入検討をお願いいたします。
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