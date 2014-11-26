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バイオリン1/2サイズ 弦弓肩当て松脂ケース付き
商品番号 G15596197691
商品名

バイオリン1/2サイズ 弦弓肩当て松脂ケース付き
ブランド名 ジョルダーノ
特別価格 税込 5,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···カルロジョルダーノのバイオリン1/2サイズ付属品:弦の予備、弓、肩当て、松脂、ケースケースは手持ち又はリュックがけ(背中背負うショルダーの片方が外れていますのでリュックがけする場合は100均などで部品をつければ使えます。
http://narcologia.ru/goods/evaporation841724.html
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