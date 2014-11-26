バイオリン1/2サイズ 弦弓肩当て松脂ケース付き

種類···カルロジョルダーノのバイオリン1/2サイズ付属品:弦の予備、弓、肩当て、松脂、ケースケースは手持ち又はリュックがけ(背中背負うショルダーの片方が外れていますのでリュックがけする場合は100均などで部品をつければ使えます。



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