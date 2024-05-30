HTC エイチティーシー リングレザーベルト ブラック 32

その他カラー、サイズはこちら→#10000999当ショップのほかのHTC商品はこちら→#HTC_fusionブランド：HTCアイテム：ベルトカラー：ブラックサイズ：32実寸：全長94cm革幅4cmリング幅6cm穴位置78.5cm/80cm/81.5cm/83cm/84.5cm素材：牛革【HTCエイチティーシーリングレザーベルトブラウン】重厚感のあるリングと肉厚のレザーが腰回りにボリューム感を演出するベルトです。穴にフックを引っかける仕様です。ヴィンテージ感のある素材感が雰囲気抜群の逸品です。【HTC】ZipStevenson(ジップ・スティーブンソン)が2000年に、HTC(HOLLYWOODTRADINGCOMPANY)を設立。1930～50年代に作られていたとされるスタッズベルト。1994年、オーナーであるZIPは自分の店にどうしてもこのヴィンテージスタッズベルトを展開したいと考え、全米を駆け巡り手にしてきた。しかし、顧客の需要にはとても応えきれる量は用意できなかった。そこで彼はオリジナルのスタッズを探し出し、当時の手法を使ってヴィンテージのベルトに打ち込むことを試みる。これがZIPとベルトとのスタートである。それから５年、世界中の有名セレクトショップで取り扱われ、多くの顧客を獲得した。そして２０００年より「HOLLYWOODTRADINGCOMPANY」（H.T.C.)としてブランドを立ち上げた。※この商品はお値引きできません。※未使用ですが経年による使用感は出ております。No.#10000999#HTC_fusion



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