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レトロタイ Sulka USAヴィンテージ 極上クオリティ シルクネクタイ
商品番号 D13071798369
商品名

レトロタイ Sulka USAヴィンテージ 極上クオリティ シルクネクタイ
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,922 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-最高級のシルク製品で名を馳せたアメリカのブランドです。推定70s、ハンドメイド。\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;-レトロ感がたまらない一本になります。低クオリティなレトロタイはただ安っぽいだけになりがちですがこちらは最高級クオリティになります。[状態]剣先に微細なスレが見られますが全体的に良好です。[サイズ][備考]##phot02347
http://narcologia.ru/goods/conception385157.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect303370.html
http://narcologia.ru/goods/stage720897.html
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