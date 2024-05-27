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アルトサックス
商品番号 I80629650938
商品名

アルトサックス
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカーheinrichアルトサックス購入してから２ヶ月程だけ使用した程度です。以来全くの手付かずの状態でした。保管場所に困ってるので、大切に使って下さる方に購入して頂けると幸いです！付属品・マウスピース・リガチャー・ストラップ・キャップ・ケース付(少し傷あり)必要であれば新品のリードを1箱つけます。種類···サックス
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