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商品詳細
メーカーheinrichアルトサックス購入してから２ヶ月程だけ使用した程度です。以来全くの手付かずの状態でした。保管場所に困ってるので、大切に使って下さる方に購入して頂けると幸いです！付属品・マウスピース・リガチャー・ストラップ・キャップ・ケース付(少し傷あり)必要であれば新品のリードを1箱つけます。種類···サックス
http://narcologia.ru/goods/conception48857.html
http://narcologia.ru/goods/encourage151372.html
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