used＊トラベラーズノート 成田空港 レギュラーサイズ（茶）

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。コメント欄での値下げ・発送方法交渉はご遠慮下さいませ。【商品説明】・トラベラーズノートの成田空港限定アイテム、レギュラーサイズ（茶）です。チャームつきです。・トラベラーズファクトリーにて左下にスタンプを押しています。(写真4)・あくまでused商品になりますので、ご理解頂ける方のみご検討下さいませ。・クリームなどでのお手入れはしておりません。【発送方法】レターパックでの発送になります。発送完了後、追跡番号を連絡いたします。



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