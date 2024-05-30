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used＊トラベラーズノート 成田空港 レギュラーサイズ（茶）
商品番号 J30759934142
商品名

used＊トラベラーズノート 成田空港 レギュラーサイズ（茶）
ブランド名 トラベラーズカンパニー
特別価格 税込 2,055 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。コメント欄での値下げ・発送方法交渉はご遠慮下さいませ。【商品説明】・トラベラーズノートの成田空港限定アイテム、レギュラーサイズ（茶）です。チャームつきです。・トラベラーズファクトリーにて左下にスタンプを押しています。(写真4)・あくまでused商品になりますので、ご理解頂ける方のみご検討下さいませ。・クリームなどでのお手入れはしておりません。【発送方法】レターパックでの発送になります。発送完了後、追跡番号を連絡いたします。
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