Maranz MPM-2000U

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商品詳細
マランツMPM-2000UMaranzのUSBコンデンサーマイクです。Zoomミーティングなどで少し使用しました。作動には問題ありません。綺麗な状態です。よろしくお願い致します。マランツコンシューマーマーケティング#マランツコンシューマーマーケティング#マランツMPM_2000U種類···マイク
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http://narcologia.ru/goods/conception833757.html
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マランツプロ USBマイク コンデンサーマイク ゲーミング テレワーク DAW録音 配信用 レコーディング ショックマウント 保管用ケース付属 MPM2000U
製品情報：MPM-2000UJ：marantz Professional
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