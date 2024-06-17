イヴ・サンローラン　ネクタイ

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商品詳細
#KAZの商品一覧はこちら#KAZのネクタイ一覧はこちら※24時間以内発送！■ブランドイヴ・サンローラン■アイテムネクタイ■サイズ大剣8センチ小剣3.5センチ■素材シルク100%■状態目立った傷や汚れなし何かご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。よろしくお願いします。カラー...シルバー柄・デザイン...その他#KAZの商品一覧はこちら#KAZのネクタイ一覧はこちら
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