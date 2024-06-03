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商品詳細
江戸から東京へ。小林清親が遺した幕末のパノラマの目くるめく画集です。昭和50年発刊時62000円でした。製本されていますが一枚一枚額装も可能と思います。
http://narcologia.ru/goods/enquire797589.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly987684.html
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