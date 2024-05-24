激レア☆ HERMES エルメス クラッチ セカンドバッグ 長財布 ブラック 黒

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HERMESエルメスチャーリーラウンドファスナークラッチセカンドバッグ長財布ブラック黒激レア☆○W刻1993ユニセックス母からの貰い物です。正規店購入。正規品です。横約19.5cm/縦約13cm/幅約2cmカード入れ2/札入れ3/小銭入1/ペン入れ1/その他2レザーに擦れ有り。外観・内観大きな目立つダメージなくとても綺麗な状態です。z779/17