ANAホヌ ぬいぐるみ3点＋タグ3点セット

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商品詳細
新品未使用 機内又はラウンジからアクセスできるANASTORE@SKYでしか購入できない限定品です。 素材:ポリエステルサイズ:27×33×9cm3体(ラニ・カイ・ラー)#ANA#機内販売#フライングホヌ#A380#タグ#アクセサリー#キーホルダー#ハワイ#全日本#ぬいぐるみ
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