【美品】ルイヴィトン 長財布 黒 ポルトフォイユ・ブラザ タイガアルドワーズ

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商品詳細
ブランド:ルイヴィトン型番:N32572商品名:ポルトフォイユ・ブラザカラー:タイガ アルドワーズサイズ:W19cm×H10cm×D2cm仕様:※開閉かぶせ式シリアル:SP4172内側：札入れ1小銭入れ1オープンポケット5カードポケット16付属品なし◆全体コンディション詳細◆ご使用や保管によりダメージがございますが、全体的にコンディションのよいお品物となります。◆コンディション詳細◆若干の型崩れ角まわりやフチの僅かな擦れ表面レザーに僅かな擦れ内側レザーに薄汚れポケット内部に僅かなシワシワカードポケットの浮き金具に擦れや小傷が見受けられます。注意事項その他のお支払い方法をご選択頂いた場合は、お支払いの確認が取れ次第の発送となります。※デジタルカメラにて撮影のため実際の商品の色・質感等が若干異なる場合があります。※中古商品の為、商品の状態は写真でもご確認下さい。※写真には目立つ箇所、また一番状態の悪い箇所を優先的に掲載しております。
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