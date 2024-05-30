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Salvatore Ferragamo フェラガモ　ベルト　スーツ　メンズベルト
商品番号 B18015611532
商品名

Salvatore Ferragamo フェラガモ　ベルト　スーツ　メンズベルト
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SalvatoreFerragamoベルト長さ：114cm程お色：ブラック※素人が測っておりますので正確ではない可能性がございます。内側にベルトの留め具の傷がありますが、使用する分には見えないので問題無いかと思います。不明点がございましたらお気軽にコメント下さい。#SalvatoreFerragamo#フェラガモベルト#スーツベルト#結婚式素材···本革
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