ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
本革のスタッズショートウォレットです。札入れ部分が大きく開き、お札の出し入れがとても楽です。外側にチェーンやキーホルダーが付けられる真鍮金具も付いております。傷はありますが、ジッパーやポケットの使用に全く問題ありません。オイルで手入れをしていくとさらに良い味がでます。スタンダードカリフォルニアやヴィンテージ好きな方にもおすすめです。カラー···ブラウン財布形···二つ折り素材···本革日本製（オーダーメイド）
http://narcologia.ru/goods/unusable591274.html
http://narcologia.ru/goods/Addict83318.html
http://narcologia.ru/goods/Adder768675.html
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
http://narcologia.ru/goods/unusable591274.html
http://narcologia.ru/goods/Addict83318.html
http://narcologia.ru/goods/Adder768675.html
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革
スタッズウォレット ショートウォレット レザーウォレット 財布 本革