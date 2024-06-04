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スタッズウォレット　ショートウォレット　レザーウォレット　財布　本革
商品番号 C13408247577
商品名

スタッズウォレット　ショートウォレット　レザーウォレット　財布　本革
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 8,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革のスタッズショートウォレットです。札入れ部分が大きく開き、お札の出し入れがとても楽です。外側にチェーンやキーホルダーが付けられる真鍮金具も付いております。傷はありますが、ジッパーやポケットの使用に全く問題ありません。オイルで手入れをしていくとさらに良い味がでます。スタンダードカリフォルニアやヴィンテージ好きな方にもおすすめです。カラー···ブラウン財布形···二つ折り素材···本革日本製（オーダーメイド）
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