CERRUTI チェルッテイ　メンズ　２つ折り財布

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CERRUTI1881チェルッテイメンズ ２つ折り財布CERRUTIは、イタリアのファッションブランド縦9,5横12マチ1,5cmお札入れ1、小銭入れ1、カードケース8定期入れ付きメイン素材 CALFLEATHERブラック/ネイビー本体価格22,000円お買い得他でも出品してますので、ご購入の際は在庫の確認をよろしくお願い致します。袋に入ってますので、たたみじわがあります。ご了承ください。細心の注意をしてますが、写真撮影のため、商品を出し入れしてますので、その時に多少の汚れなどつく場合があります。ご了承ください。写真画像と実物の色合いが多少違う場合があります。ご了承ください。お買い得商品です1382