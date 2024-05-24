【美品】　ルバートアンドコー　カードが立つ財布　スミス　栃木レザー　ブラック

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商品詳細
■商品RUBATO\u0026Co（ルバート＆コー）のカードが立つ長財布です。完全受注生産の珍しい日本製の財布となります。商品名：栃木レザー長財布 Smith（スミス）■状態小傷や若干の使用感あり、またコインケースに汚れがありますが、目立った大きな傷や目立った汚れが無い状態です。※中古品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。■カラーブラック（黒色）■デザインL字ファスナー■サイズ横：約18cm縦：約10cm厚さ：約2cm※素人採寸の為、若干の誤差がある場合がございます。■素材栃木レザー牛革カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革
http://narcologia.ru/goods/passionate26213.html
http://narcologia.ru/goods/message224327.html
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Smith
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カードが立つ長財布！大容量で取り出しやすく見やすいRUBATO&CO ...
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RUBATO & CO.(ルバート アンド コー) カードが立つ長財布 ブラウン ...
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