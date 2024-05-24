【美品】　ルバートアンドコー　カードが立つ財布　スミス　栃木レザー　ブラック

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カードが立つ長財布！大容量で取り出しやすく見やすいRUBATO&CO ...



【レビュー】カードが立つ長財布！大容量で取り出しやすく見やすい『RUBATO&CO (ルバートアンドコー) 栃木レザー長財布 Smith（スミス）』



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カードが立つ財布をマニアが評価！RUBATO&Co（ルバートアンドコー ...



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再入荷！】 RUBATOCo 日本製栃木レザー カードが立つ財布 kids-nurie.com



カードが立つ」。キャッシュレスでも意外と多いカード類が「取り出し ...

■商品RUBATO\u0026Co（ルバート＆コー）のカードが立つ長財布です。完全受注生産の珍しい日本製の財布となります。商品名：栃木レザー長財布 Smith（スミス）■状態小傷や若干の使用感あり、またコインケースに汚れがありますが、目立った大きな傷や目立った汚れが無い状態です。※中古品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。■カラーブラック（黒色）■デザインL字ファスナー■サイズ横：約18cm縦：約10cm厚さ：約2cm※素人採寸の為、若干の誤差がある場合がございます。■素材栃木レザー牛革カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革