new eraバケットハット☆SnowMan渡辺翔太さん愛用☆

☆SnowMan渡辺翔太さんが8月9日のブログで被っていたバケットハットになります。色も同じ物になります。5枚目6枚目の画像は未開封品ですこちらを発送致します。☆オンラインストアサイズ完売品です。素材···ニット色…ネイビーサイズ…M/L柔らかく被り心地の良いニット素材を用いた成型タイプのバケットハット。フロントに球団ロゴをコンパクトサイズにアレンジし、レイアウトしました。シルエットはバケツをひっくり返したようなシルエットが特徴のバケットハット。ブリム（つば）が下向きに付いています。サイズはS/M（約57cm）M/L（約59cm）L/XL（約61cm）の3サイズ展開です。季節関係なく身に付けれると思います。☆他フリマサイトでも出品していますため買主様が決まり次第削除致します。☆新品未開封タグ付き☆お値下げ不可☆即購入okです。☆発送時型崩れしない様に補強して発送致します。#newera#バケットハット#SnowMan#深澤達哉#佐久間大介#渡辺翔太#宮舘涼太#岩本照#阿部亮平#向井康二#目黒蓮#ラウール



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