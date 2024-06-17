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新品　一枚革　クロコダイルグリーンコインパース付き折財布
商品番号 K68738472098
商品名

新品　一枚革　クロコダイルグリーンコインパース付き折財布
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 5,984 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●アイテム:折財布コインパース●色： グリーン●サイズ縦：10.5cm横：9cmマチ：2〜2.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 クロコダイルグリーンレザー●状態新品●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。カラー···グリーン
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