新品　一枚革　クロコダイルグリーンコインパース付き折財布

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●アイテム:折財布コインパース●色： グリーン●サイズ縦：10.5cm横：9cmマチ：2〜2.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 クロコダイルグリーンレザー●状態新品●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。カラー···グリーン