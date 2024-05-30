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商品詳細
【FIRSTARROW's/ファーストアローズ】のペンダントトップコレクションより「MediumFeatherwithHeartFeather”Right”/ハートフェザー付ミディアムフェザー”右向き”」になります。Mサイズのハートフェザー付きフェザーペンダントトップ(右向き)です。FIRSTARROW’sではSilver950を使用しており、Silver950はアクセサリーに最適な硬さ・色・艶を併せ持っております。ファーストアローズの作品は見えない部分・細かい部分まで丹念にに仕上げられており、絶対的な価値と永久保証の印として誇りをもって”FIRSTARROW’s”を刻み込んでいます。すべての起源である太陽をモチーフにしたトレードマーク”FIRSTARROW’s”が、それを身に着けた人の力になる、そういった願いを込めています。
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