八木勇征　グッズ4点セット

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商品詳細
人気グループ...FANTASTICSfromEXILETRIBE【八木勇征4点セット】☆フォンタブ☆缶バッジ☆イルカ着ぐるみ（ピンク\u0026ブルー）◎未使用美品◎24時間以内匿名発送（ネコポスの予定）◎即購入可コレクションで集めてましたが、推しも増え、整理の為お譲りします。全て大切に保管していました。前オーナ様その説は本当にありがとうございました (*ᴗˬᴗ)⁾⁾⁾このセットでお楽しみ下さい♡写真が全てです♬☒バラ売り不可多少のお値引きします。購入前にコメント下さい。☒バラ売り不可多少のお値引きします。購入前にコメント下さい。
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