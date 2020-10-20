希少　Patagonia シンチラスナップT プルオーバー　フリース　総柄

ご覧いただきありがとうございます。condition:【Ａ】ランク【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。【JUNK】ジャンク品item:シンチラスナップTsize:L肩幅55.5身幅65着丈76.5袖丈63brand:Patagoniacolor:RED material:polyestermadeinnicaraguaPatagonia\".SYNCHSNAP-TPULLOVER\"パタゴニアのシンチラスナップTプルオーバー。STYLE：25450FA122012年製希少なネイティブ調の総柄の好配色。状態もダメージ、汚れのない美品状態。お探しの方是非この機会に。『ヴィンテージ古着』に理解ある方のみ宜しくお願い致します。



patagonia ´92シンチラスナップT プルオーバー☆希少【希少】-



2015年製 Patagonia シンチラ スナップT 総柄 フリース 廃盤-



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希少 パタゴニア 2013年 総柄 シンチラ スナップT フリースジャケット ...



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