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希少　Patagonia シンチラスナップT プルオーバー　フリース　総柄
商品番号 K29071719980
商品名

希少　Patagonia シンチラスナップT プルオーバー　フリース　総柄
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 8,694 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。condition:【Ａ】ランク【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。【JUNK】ジャンク品item:シンチラスナップTsize:L肩幅55.5身幅65着丈76.5袖丈63brand:Patagoniacolor:RED　material:polyestermadeinnicaraguaPatagonia\".SYNCHSNAP-TPULLOVER\"パタゴニアのシンチラスナップTプルオーバー。STYLE：25450FA122012年製希少なネイティブ調の総柄の好配色。状態もダメージ、汚れのない美品状態。お探しの方是非この機会に。『ヴィンテージ古着』に理解ある方のみ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/diamond264258.html
http://narcologia.ru/goods/freshman656656.html
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