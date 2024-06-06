イサムカタヤマバックラッシュ　クロココインケース

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商品詳細
クロコのブルーになります5年くらい前に東京本店で購入し半年使用しました程よい艶が出ていますが生地に痛みはなく状態はいいと思いますまた、現在は値上がりとブルーの展開はありませんので貴重なコインケースとなります
http://narcologia.ru/goods/passivity320083.html
http://narcologia.ru/goods/organization424862.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring796296.html
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