coach キーリング

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商品詳細
本商品はコーチのキーホルダーです。珍しいカラーリングと栓抜きがついた素敵な商品です。2022年6月に楽天市場にて購入しましたが、使用感が合わず出品しました。鍵をつけていた為、若干の使用感はあるかもしれませんが、気になるほどではありません。#coach#コーチ#キーホルダー#キーリング
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