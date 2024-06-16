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hide XJAPAN レモネード　サイコベア　Tシャツ　グッズ　レア　ギター
商品番号 P91275640193
商品名

hide XJAPAN レモネード　サイコベア　Tシャツ　グッズ　レア　ギター
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■LEMONeDで購入しました。■サイコベアのTシャツです。女性の方も長め丈でワンピみたく来ても可愛いですよ❤️■タグも最近のとは違う様で、初期らへんのものかな？と思います。■現在はレモショでsoldoutの商品、販売していませんので入手困難グッズです！早い者勝ち！■サイズ:メンズサイズM　オーバーサイズになります。■色:オレンジ購入し2回程短時間ですが着用していますがかなり美品だと思います！古着にご理解ある方にお譲りします。又自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。ギターイエローハート#ヴィジュアル系#HIDE#hide#XJAPAN#ヒデ#エックスジャパン#MIYAVI#miyavi#THELASTROCKSTARSTHELASTROCKSTARS#ザラストロックスターズ#hyde#YOSHIKIグッズ種類···Tシャツミュージシャン種別···ソロカラー···オレンジ袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/stage921597.html
http://narcologia.ru/goods/traverse421626.html
http://narcologia.ru/goods/cotton544861.html
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