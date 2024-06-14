新品未使用 BALENCIAGA カードケース 定価35,200円 税込

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商品詳細
BALENCIAGAカードケース定価35,200円税込色:ライトブルー素材:皮革原産国:イタリア百貨店で購入しました。一度も使用する機会がなく、新品未使用品です。撮影の全てお譲りします。お値引きの交渉は金額提示の上ご相談ください(^^)大幅なお値下げは出来かねますのでご了承ください。購入後、未使用です。デリケート素材の為、輸送中の傷み、初期傷、シワ、へこみなどある場合がございます。心配な点は、写真にてご確認、もしくはコメントをよろしくお願いします。個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。※それ以外の状態の食い違いなどすり替え防止の為、如何なる理由も【返品・返金】をお断りさせて頂きます。24時間以内発送可#BALENCIAGA#balenciaga#balenciagacardcase#cardcase#バレンシアガ#バレンシアガカードケース#カードケース#小物SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモCELINEセリーヌPRADAプラダmiumiuミュウミュウmiumiuBOTTEGAVENETAボッテガヴェネタChristianDiorクリスチャンディオールSAINTLAURENTサンローランChloeクロエGUCCIグッチDOLCE\u0026GABBANAドルチェアンドガッバーナBALENCIAGAバレンシアガJIMMYCHOOジミーチュウLOEWEロエベLOUISVUITTONルイ・ヴィトンCHANELシャネルGOYARDゴヤールFENDIフェンディTHOMBROWNEトムブラウンカラー···ブルー
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