クロムハーツ　クリップチェーン　ファンシー

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商品詳細
国内正規店購入スプリット リング 新品未使用クリップ部分、少し開きあります。バネ折れ、動作不具合ありません。画像確認後、ご購入お願い致します。 付属品インボイスコピー（個人情報削除）購入時レシートショップ袋革袋包装紙
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