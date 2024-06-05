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ナイキ エアジョーダン3レトロ \
商品番号 G20129317815
商品名

ナイキ エアジョーダン3レトロ \"インターナショナル フライト\"
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキエアジョーダン3レトロ\"インターナショナルフライト\"☆サイズ27.5cm☆全体的に使用感はありますが、気兼ねなく履けると思います。状態は写真で確認ください。今作は1988年に行われたマジック・ジョンソン主催のチャリティゲーム\"MAGICMIDNIGHTSUMMERNIGHTGAME\"からインスピレーションを受けたデザインを採用した通称\"INTERNATIONALFLIGHT\"と呼ばれる1足。このゲームにマイケル・ジョーダン氏も「AIRJORDAN3」を着用して参加していて、この時のジャージからインスピレーションを得てデザインされています。シュータンにはジャンプマンロゴとジョーダン氏のサインが入り、ボックスも今回だけのネイビーのスペシャルバージョンです。2017年7月発売、日本定価22,680円
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