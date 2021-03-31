ポールスミス 21'S セットアップスーツ シングル

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商品詳細
PaulSmith×angelicoポールスミスアンジェリコ21'sSOHO1439モデルイタリアのビエラ地方にある1950年から営まれる老舗メーカー【angelico】の最高級生地を使ったシングルスーツレギュラーフィットのSOHOFIT定番の1439モデルです使用回数1度のみの美品です付属品ジャケット、パンツともに共布、替えボタンポールスミスのハンガーポールスミスのガーメントバッグ肩幅約43cm身幅約47cm着丈約72.5cm袖丈約63cmウエスト約40cm総丈約99cm股上約24cm股下約73cm渡り約29cm裾幅約18.5cm平置き実寸、素人採寸にて誤差ご容赦ください
http://narcologia.ru/goods/capitation660408.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle356725.html
http://narcologia.ru/goods/influenza279493.html
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