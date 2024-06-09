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CHROME HEARTS　BSフレアネックレス
商品番号 J21000326098
商品名

CHROME HEARTS　BSフレアネックレス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTS　BSフレアネックレスです。購入先はCREAM原宿で購入しました。かなり昔に購入した品物なので付属品はありません。勿論正規品ですが、1998の1が逆さなのが正規品の証明だったと思います。不安を感じる方はブランド取扱店や、クロムハーツ正規取扱店に査定してもらっても問題ありません。ほとんど着用していなかったので年数のわりにキズは少ないと思います。ただ新品ではございませんので神経質な方はご遠慮下さい。タテ(リング含む)約5cm×ヨコ約2.7cm紐約94cm宜しくお願い致します。材質···シルバー
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