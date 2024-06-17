【未使用】Cartolare カルトラーレ ハンモックウォレット

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ご覧いただきありがとございます。東京下町職人仕上げ本革「カルトラーレハンモックコインケース」メンズブラックです5-6年前に入手/未使用/自宅保管/非喫煙/非ペット箱に少しダメージがあります。値引のご依頼は対応できません。ご理解いただいた上でご検討ください。最大の特徴はその名の通り、本体を開くとコイン収納部が浮き上がり、ハンモックの様な形状となることです。このハンモック構造により、コインの視認性が良くなり、小銭の出し入れがとても楽に行えるので、欲しい小銭が取り出せないイライラから解放してくれます。ワイシャツ、スーツのポケットやズボンのポケット等に収納した際にも、ポケットが膨らみにくく、携帯性、機能性に優れたとても使い勝手の良い二つ折り本革財布を実現しています。ミニマリストの御用達です。#折り財布#Cartolare#カルトラーレ#ウォレット#ハンモック#ハンモックウォレット#ミニマリストカラー···ブラック財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革