STUSSY 2022AW ステューシー SS link ニット バケットハット

2022AWステューシーSSlinkニットバケットハットブラック黒 です◎即完売した人気モデル、大変希少なSTUSSYのニットバケットハットです。昨年購入しましたが、似合わなかったので出品します。一度着用したのみなので、ほぼ新品未使用な状態ですがuesd品の旨ご理解お願いいたします。ニット素材でこれから秋冬に大活躍するアイテムです！◾︎素材表記アクリル100%/原産国：中国製◾︎カラーブラック/ベージュクラッシャーハットストリートスケーターバケハ カラー···ブラック



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