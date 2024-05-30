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STUSSY 2022AW ステューシー SS link ニット バケットハット
商品番号 Y52187647968
商品名

STUSSY 2022AW ステューシー SS link ニット バケットハット
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022AWステューシーSSlinkニットバケットハットブラック黒　です◎即完売した人気モデル、大変希少なSTUSSYのニットバケットハットです。昨年購入しましたが、似合わなかったので出品します。一度着用したのみなので、ほぼ新品未使用な状態ですがuesd品の旨ご理解お願いいたします。ニット素材でこれから秋冬に大活躍するアイテムです！◾︎素材表記アクリル100%/原産国：中国製◾︎カラーブラック/ベージュクラッシャーハットストリートスケーターバケハ　カラー···ブラック
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