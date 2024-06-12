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- 最終値下げ 新品未使用 nonnative TROOPER JACKET 紺
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商品詳細
【ブランド】nonnative【商品名】 TROOPERJACKETCOTTONBACKSATIN【定価】72,380円（税込）【サイズ】2(着丈78.5cm、身幅56cm、肩幅51cm、袖丈65cm)【カラー】ネイビー【状態】新品未使用身幅に少しゆとりを持たせたM65タイプのジャケット。腰部分に付くドローコードで絞る事が出来ます。硫化染バックサテン生地を使用。ボールバイオウォッシュ加工を施しています。COTTON100%BODYLININGCOTTON100%SLEEVELININGPOLYESTER100%
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