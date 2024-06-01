ナノユニバース　ナノライブラリー　セットアップスーツ　ネイビー　美品

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nanoLIBRARY秋冬を上品に彩る３ピーススーツ秋冬らしい起毛感が特徴のフラノ(フランネル)素材を使用したジレ。ウールにカシミヤをブレンドしており、暖かく柔らかな肌触りも魅力です。また、背面を裏地で切り替えずに表地を使用することで、単体で着用しやすいアイテムに仕上げています。別売りのアイテムと組み合わせることで、３ピーススーツとしてもお使い頂けます。着丈 71肩幅 44袖丈 61身幅 51ウエスト 82股上 28股下 75渡幅 26裾幅 18※素人採寸ですので、誤差ご了承ください。174センチ63キロ普通体型でジャストサイズです。発送時の折りたたみシワなど予めご了承いただき購入お願いいたします。季節感···春、秋、冬カラー···ネイビー