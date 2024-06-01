vtg usn シルバー ゴールド コンビ リング

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商品詳細
ヴィンテージ実物当時もの40'sリングシルバーシェルゴールド◇ミリタリーリングサイズ16号18mmスターリングシルバー製素人採寸のため多少のずれご了承下さい。購入後のキャンセル、返金はすり替え防止のためできません。アンティークショップ、ヴィンテージショップなどにて当時ものとして購入。アンティーク・ヴィンテージですので現行品、新品に比べると状態が劣りますので劣化があることは中古、古い物とご理解いただきご購入よろしくお願い致します。n1デッキジャケットn-1デッキジャケットm-65フィールドジャケットARMYNAVYUSMCUSMAUSAFAm-51m-65フィールドJKT米軍実物ジャングルファティーグユーティリティージャケットビンテージ材質···シルバー装飾···貝殻
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