YAMAHA ヤマハ ステレオパワーアンプ P1000S 音響機器

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★商品の状態★通常動作確認済み。通常使用による軽微なスレ、キズがあります。中古品ではありますが問題なく使用いただけます。★確認項目★アルコール除菌、簡易清掃済み。★付属品★本体のみの出品になります。★以下定型文★・当オークション商品は中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどあります。画像を確認頂き、ご理解の上御入札下さい。・商品はiPhoneで撮影しております。見た目や状態が実物とは異なる場合がございます。・付属品は写真に掲載されている物で全てとなります。付属品について不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご入札前にお問い合わせ下さい。・“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。※基本的にプチプチに包んで、ダンボール梱包を行います。管理番号YF-230719