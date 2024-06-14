converse react スエード ハイカット ベージュ（28cm）

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商品詳細
converseのスエードハイカットシューズです。カラーはベージュで、アッパーはリアルレザーのスエードです。インソールはreactでコンバースオリジナルの高機能カップインソールなので、クッション性があります。アッパーには特に目立ったキズや汚れはありませんが、ベロ部分に汚れがありますが紐で隠れます。画像7を参照してください。また、中古につき通常使用でのスレや汚れ等（レザー特有の経年変化）はご容赦下さい。箱など付属品はありません。サイズ...28cmメインカラー...ベージュスニーカー型...ハイカット(High)
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