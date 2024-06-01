1点のみ B品 セール メンズ バンズ スニーカー オーセンティック スニーカー

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VANSUS企画Authentic履き口にクッション素材を使用し柔らかいのが特徴です。通気性の良いインソールを使用し、カジュアルなデザインがショートパンツやクロップドパンツ、ロールアップスタイル、トレンドのワイドパンツや定番のスキニー等幅広いコーディネートが組めるのもこのモデルのおススメのポイント。※こちらの商品は新品、未使用なんですが左足の靴がスポット日焼けにより、焼けています。焼けた画像は画像をご覧ください。※B品をご理解のある方のみ、ご了承の上ご購入お願いします。■素材/スペックアッパー：キャンバスソール：ラバー生産国：中国■サイズ展開US7.0（25.0cm）US7.5（25.5cm）US8.0（26.0cm）US8.5（26.5cm）US9.0（27.0cm）US9.5（27.5cm）US10.0（28.0cm）US10.5（28.5cm）★実寸表記ですが若干サイズに誤差が生じる場合がございます。★画像は実物を撮影した物ですが、フラッシュの光源等により若干のお色違いがでる場合がございます。ご了承の上ご購入下さいませ。★海外からの輸入商品となりますが,靴本体には問題ないので予めご了承下さいませ。★こちらの商品はVANS(バンズ)の正規品ですのでご安心してご購入下さい。#バンス#vans#スニーカー#オーセンティック#靴#メンズ#セール#チェック