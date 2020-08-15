shfiguartsダースベイダーと、ジョージルーカス

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商品詳細
フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12shfiguartsダースベイダーと、ハズブロ ルーカストルーパーのセットです。コレクションケースの中に飾っていました。バラ売りは、いたしません。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/Stanford787673.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial986516.html
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