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shfiguartsダースベイダーと、ジョージルーカス
商品番号 Q56033241559
商品名

shfiguartsダースベイダーと、ジョージルーカス
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12shfiguartsダースベイダーと、ハズブロ　ルーカストルーパーのセットです。コレクションケースの中に飾っていました。バラ売りは、いたしません。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。
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