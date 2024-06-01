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羽生結弦オンラインツアー特典グッズ3点➕ハンドタオル2枚
商品番号 X77788034016
商品名

羽生結弦オンラインツアー特典グッズ3点➕ハンドタオル2枚
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 10,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···羽生結弦グッズ種別···タオル・ハンカチ・ノートANAトラベラーズオンラインツアー特別企画機長羽生結弦の旅路の500名限定の参加者特典3点⚫︎オリジナルノートブック1冊⚫︎YUZUハンドタオル1枚（開封し別袋に入れてますが新品未使用）⚫︎ANAオリジナルタオル1枚他ハンドタオル⚫︎羽生結弦展2022ハンドタオル1枚⚫︎伊藤聡美衣装展ハンドタオル1枚セットにしての販売となります宜しくお願いします
http://narcologia.ru/goods/rouge957110.html
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