FRAGMENT × NIKE DUNK HIGH 27cm セット

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商品詳細
購入前にコメントください。ご覧いただきありがとうございます。ナイキ×フラグメントのダンク2足セットです。サイズはどちらも27cmです。新品未使用黄ばみ防止の為、再生紙とシューキーパーは破棄してます。箱に擦れ等あります。箱まで完璧を求める方はご購入をお控えください。バラ売りは考えてません。値下げは考えてません。
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