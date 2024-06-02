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FRAGMENT × NIKE DUNK HIGH 27cm セット
商品番号 O85211763379
商品名

FRAGMENT × NIKE DUNK HIGH 27cm セット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入前にコメントください。ご覧いただきありがとうございます。ナイキ×フラグメントのダンク2足セットです。サイズはどちらも27cmです。新品未使用黄ばみ防止の為、再生紙とシューキーパーは破棄してます。箱に擦れ等あります。箱まで完璧を求める方はご購入をお控えください。バラ売りは考えてません。値下げは考えてません。
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